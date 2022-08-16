القاهرة - هناء السيد



أعرب رئيس تحرير مجلة «الأمل الإلكترونية» عبدالله الشمري عن فخره واعتزازه بحصوله على جائزة التميز للشباب العربي من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. جاء ذلك خلال احتفالية «يوم الشباب العربي» التي نظمتها الجامعة العربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.



وأشار الشمري في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أن هذه الجائزة تم ترشيحه لها من خلال الهيئة العامة للشباب والرياضة تقديرا لمشروع «جريدة الأمل الإلكترونية» المختصة بشؤون ذوي الإعاقة (ذوي الهمم)، مضيفا أن المشروع يركز على خدمة ذوي الإعاقة محليا وفي المنطقة أيضا من خلال «بوابة الأمل الإلكترونية» التي تقدم كل المعلومات التي تهم ذوي الإعاقة (ذوي الهمم) وأولياء أمورهم.



وقال إن الفوز بمثل هذه الجوائز يشجع ويحفز الأعمال التطوعية بين صفوف الشباب العربي بصفة عامة والكويتي بصفة خاصة، لاسيما أن الشعب الكويتي جبل على الأعمال التطوعية في جميع الأوقات وتحديدا في الأزمات.



وتسلم الشمري الجائزة من قبل الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة ومساعد وزير الشباب والرياضة المصري د.عبدالله الباطش.