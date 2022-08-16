القاهرة - هناء السيد



أكد عضو مجلس الشباب م.سلمان العتيبي ضرورة تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة، والمتطرفة، وترسيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية مشيدا بدور دولة الكويت واهتمامها بالشباب وإنشاء مجلس الشباب الكويتي كمنصة للاستماع إلى آراء وقضايا الشباب.



وأضاف العتيبي في تصريحات خاصه لـ «الأنباء» على هامش فعاليات الجلسة الثانية للملتقي الأول للشباب العربي لبناء الوعي تحت شعار«أجيال تدعم قضايا الأمة» أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية بالنسبة للشباب العربي، مؤكدا رفضه القاطع للانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.



وأضاف «ان القضية الفلسطينية نقلت أهميتها من الأجداد المناضلين وسينقلها الشباب بدورهم للأجيال القادمة حتى تبقى في الأدهان ثابتة، مؤكدا رفض الشباب الكويتي والعربي للانتهاكات والتصعيد المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستباحته دماء الأطفال والنساء والرجال، مؤكدا تمسكهم باسترجاع الأراضي الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حريته استقلاله».



وأعرب العتيبي عن الشكر لمنظمي الملتقى والمسؤولين على دعمهم للشباب العربي، مؤكدا أن «الشباب هم بناة المستقبل ومن تقف الحضارات بفضل عقولهم».



ومن جانبه، أعرب م.حمد الخلف في مداخلته عن استنكاره لما شهده قطاع غزة من اشتباكات واستباحة لدماء الأطفال والنساء والرجال، مؤكدا دعم الشباب العربي التام للقضية الفلسطينية



وأضاف الخلف في هذا الصدد «فلنقف احتراما وإجلالا للشهداء حاملي لواء معركة تحرير فلسطين الحرة».



وقد حضر فعاليات الملتقى الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي وممثلي 22 دولة عربية وأفريقية وإسلامية إضافة إلى مؤسس ورئيس مجموعة أبوغزالة الاقتصادية د.طلال أبوغزالة ومستشار رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف للدول العربية المستشار محمد حسين جمل الليل.



وفي تصريح له قال عضو مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة سلمان المبارك إن الكويت سباقة في تأسيس ورعاية الشباب، كما أنا تحرص على رفع الوعي لدى النشء والشباب وحمايته من الأفكار المتطرفة وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم، مؤكدا أن الشباب هم عماد المستقبل والطريق الأمثل لتقدم المجتمعات.



وأشار إلى أهمية هذا الملتقى في بناء الوعي وتبادل الثقافات بين الشباب العربي لتشكيل رؤية عربية واحدة ضد الأفكار الدخيلة والمتطرفة على المجتمعات العربية، مشيدا بحرص الكويت على المشاركة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية الخاصة بالشباب.