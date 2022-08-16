بشرى شعبان



أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة احصائية فريق حظر العمل خلال الظهيرة بإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية خلال الأسبوع الماضي من 7 الى 13 الجاري، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، حيث اشارت فيها الى قيام الفريق بزيارة 46 موقعا لأول مرة، وسجلت إنذارات بتلافي المخالفة لـ 33 شركة يعمل بها 35 عاملا.



وبينت الاحصائية انه خلال تفتيش الاعادة كانت الـ 33 شركة مستوفية الشروط وملتزمة بقرار إيقاف العمل من الساعة 11 صباحا الى 4 عصرا، لافتة الى استلام الفريق بلاغا واحدا عبر «الواتساب» ولم يسجل خلال الأسبوع الماضي أي مخالفة، مهيبة بأصحاب الأعمال الالتزام بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة حفاظا على سلامة عمالتهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.