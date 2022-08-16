قفزت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مما يعمق أزمة الطاقة

التي تهدد بدفع الاقتصاد الأوروبي إلى الركود.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الكهرباء في ألمانيا ارتفع بنسبة 7ر3% إلى 50ر477 يورو لكل ميجاوات/ساعة (487 دولار) تسليم العام المقبل وهو ما يعادل ستة أمثال السعر في مثل هذا الوقت من العام الماضي، في حين زاد السعر إلى الضعف خلال الشهرين الماضيين فقط.



يتحرك السوق بدافع المخاوف من اشتداد حدة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا والعجز عن توليد كميات كافية من الكهرباء خلال فصل الشتاء المقبل. وتراجعت القدرات الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية في فرنسا إلى مستويات بالغة الانخفاض وهو ما سيحرم البلاد من القدرة التقليدية على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة خلال الشهور المقبلة.



ووصل سعر الكهرباء تسليم الغد في ألمانيا وبريطانيا إلى مستوى قياسي أيضا وهو ما يشير إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو.



وفي هولندا ارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي للسوق الأوروبية اليوم بنسبة 2ر4% بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي. وارتفع السعر بمقدار الضعف منذ حزيران/يونيو الماضي.