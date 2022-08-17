محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية عبدالله فراج الزعبي اعتماد التقريرين المالي والإداري لعام 2021 وتوزيع أرباح 7% وذلك خلال حضور المساهمين اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في ثانوية يعقوب الغنيم، شاكرا ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية على حسن تنظيمهم وتسهيلهم الإجراءات.

وأكد الزعبي أنه تم تسليم كشوف الأرباح لبيت التمويل الكويتي صباح أمس الثلاثاء تمهيدا لإيداع الأرباح في حسابات المساهمين وحسب النظام المعمول لدى البنوك تحتاج عملية الإيداع من 3 إلى 5 أيام في حسابات المساهمين، لافتا إلى أن الجمعية مستمرة في النهوض بالمركز المالي للجمعية حسب الاستراتيجية الموضوعة ونأمل تحقيق تطلعات وطموحات المساهمين.

وتابع بأنه سيتم إطلاق مهرجان تحطيم الأسعار في الأسواق المركزية 21 الجاري ويستمر حتى 28 منه بتخفيضات تصل إلى 70% على أكثر من 300 صنف ما بين غذائي واستهلاكي، ويأتي المهرجان ضمن الخطة التسويقية الموضوعة طوال العام، موضحا أن جميع السلع المشمولة في المهرجان متوافرة طوال فترة العرض.