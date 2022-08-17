كرم عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت د.سلمان نشمي العنزي مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير ناصر القحطاني، وذلك لجهوده الواضحة في مد جسور التعاون بين جامعة الكويت ومختلف السفارات العربية، وتسهيل مهامهم خلال فترة قبول طلبة المنح الدراسية، في مكتب عميد شؤون الطلبة.



وأشاد د.سلمان نشمي العنزي خلال استقباله السفير ناصر القحطاني بالجهود التي يبذلها السفير القحطاني في تذليل كل الصعوبات ما بين جامعة الكويت ومختلف سفارات الدول الشقيقة والصديقة.



وأشار د.العنزي إلى أن جامعة الكويت لديها اتفاقيات تعاون عديدة مع مختلف السفارات الشقيقة والصديقة من خلال وزارة الخارجية، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بقبول طلبة المنح الدراسية، وتقدم لهم جميع الخدمات بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي.



كما تقدم عميد شؤون الطلبة د.سلمان العنزي بالشكر والتقدير الى مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي على توجيهه ودعمه اللامحدود لعمادة شؤون الطلبة لاسيما المنح الدراسية لسفارات الدول الشقيقة والصديقة.