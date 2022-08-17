أعلنت شركة جاسم للنقليات والمناولة عن نتائجها المالية في النصف الأول من العام الحالي والمنتهي في 30 يونيو 2022، حيث حققت صافي ربح بقيمة 2.26 مليون دينار، مقابل 1.23 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع تمثل 84%، فيما بلغت ربحية السهم الواحد 15.08 فلسا، مقارنة بـ 8.20 فلوس خلال ذات الفترة من 2021.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن الإيرادات المجمعة ارتفعت 22% بالنصف الأول إلى 13.02 مليون دينار، مقابل 10.65 ملايين دينار لذات الفترة من 2021، وذلك نتيجة تحسن أداء غالبية قطاعات اعمال الشركة، ما انعكس على الربح المجمع الذي ارتفع 53% إلى 3.77 ملايين دينار خلال الفترة المعلنة، مقابل 2.46 مليون دينار لذات الفترة من 2021. وسجل إجمالي الأصول المجمعة كما في 30 يونيو 2022 مبلغ 56.51 مليون دينار، مقابل 55.77 مليون دينار كما في نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31/12/2021، وكذلك بلغ اجمالي حقوق المساهمين 44.29 مليون دينار بنهاية يونيو 2022 بزيادة 6.4% عن الفترة نفسها في العام الماضي التي كانت 41.61 مليون دينار.



وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي للشركة عادل كوهري: «لقد شهد قطاع الأعمال خلال النصف الأول تعافيا ملحوظا انعكس إيجابا على نتائج القطاعات التشغيلية بالشركة، وقد دأبت الإدارة على تنويع مصادر الإيرادات مع السعي للمحافظة على الموقع التنافسي للقطاعات الخدمية الأساسية للشركة تماشيا مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية للنمو».