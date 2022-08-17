تسلم وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، نسخة من أوراق اعتماد مليسا جين كيلي، سفيرة استراليا لدى الكويت، وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح امس في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تمنى للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



من جانب آخر، استقبل الشيخ د.احمد ناصر المحمد سفير الاتحاد الاوروبي لدى الكويت د.كريستيان تودور، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، حيث اشاد خلال اللقاء بدور السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار دعم العلاقات وتعزيز التنسيق القائم بين الكويت والاتحاد الأوروبي، متمنيا له التوفيق والسداد في محطة عمله القادمة.



كما استقبل الشيخ د.احمد ناصر المحمد سفير جمهورية السودان لدى الكويت عبدالمنعم احمـد الأمين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت، حيث اشاد خـلال اللقــاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين.