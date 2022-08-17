استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا سموه لسموه وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزيــة الى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالـص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها ولاية (جيغاوا) في شمالي نيجيريا، مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمـد الضحايـا بواسـع رحمتـه ومغفرتـه ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.