ساندت قوة الإطفاء العام بلدية الكويت في إزالة تعديات ومخيمات بمحافظة الأحمدي، وذلك في إطار التعاون مع جهات الدولة المختلفة وتقديم الدعم والمساندة للالتزام بالقوانين والأنظمة.



وقال بيان لقوة الإطفاء: قام مركز الإسناد التابع لقوة الإطفاء العام صباح أمس بتقديم الدعم والإسناد لبلدية الكويت من خلال مشاركة الآليات الثقيلة والجرافات التي وضعت تحت تصرف وإشراف بلدية الكويت لإزالة التعديات في محافظة الأحمدي، ويأتي هذا التعاون والدعم بطلب من بلدية الكويت ضمن الجهود المشتركة بين الجهتين لإزالة التعديات والمخالفات للالتزام بالقانون ولحين الانتهاء من إزالة جميع التعديات.