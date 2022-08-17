محمد الجلاهمة



تمكن رجال الجمارك من مفتشي النوبات ومفتشي فريق الاستهداف الجمركي من احباط محاولة ادخال 140 كيلوغراما من مادة (القرطوم) المخدرة الى الكويت عن طريق ادارة الجمرك الجوي، قادمة من احدى الدول الآسيوية.



وبحسب بيان جمركي فقد تم رصد الشحنات المشبوهة وإخضاعها الى التفتيش الدقيق والعثور على 140 كيلو من مادة (القرطوم) الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.



وأشاد مدير عام الجمارك سليمان الفهد بالتعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة في ادارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك ممثلة بقطاع البحث والتحري الجمركي، والذي اثمر ضبط المتهمين وإحالتهم الي جهات الاختصاص.



وأكد الفهد بأنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، شاكرا رجال الجمارك الأوفياء بجميع المنافذ الجمركية: البرية والبحرية والجوية.



‏‎وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.