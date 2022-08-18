استقبل سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ورئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم النواف ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات فواز المشعان ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة الشيخ حمود مبارك الصباح ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري والوكيل المساعد في مكتب وزير الداخلية اللواء حامد أحمد البالول ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر محمد البالول.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تهانيه للقياديين الذين تسلموا مناصبهم الجديدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



حضر المقابلة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.



كما استقبل سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء وكيل الحرس الوطني الفريق ركن م.هاشم الرفاعي والمعاون للعمليات والتدريب اللواء ركن فالح شجاع فالح ومدير ديوان سمو رئيس الحرس الوطني العميد ثابت عتيق جزاع والمعاون للإسناد الإداري العميد م.عصام نايف عصام ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف.



حيث نقلوا تحيات وتهنئة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني الى سمو رئيس مجلس الوزراء بنيل الثقة السامية وتشكيل الحكومة الجديدة، معربين لسموه عن خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية الســـــودان الشــــقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمـهورية السودان الشقيقة.