أجرى الاولمبياد الخاص الكويتي الفحص الطبي للاعبيه وفق برنامج تعزيز الصحة بالكويت بمشاركة 80 لاعبا ولاعبة بصالة مدرسة صالح شهاب بمشرف بإشراف د.يوسف عبد الرضا والاختصاصية دلال بوحمدي مسؤولي برنامج الصحة التعزيزية للأولمبياد الخاص الكويتي والكابتن مصطفى سيد مسؤول الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الكويتي.



وأقيم البرنامج بحضور رحاب بورسلي رئيس مجلس ادارة نادى الطموح الرياضي والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي، وأعضاء مجلس الادارة، والشيخة شيخة العبدالله الرئيس الفخري لنادي المعاقين، وممثلي منظمة الصحة العالمية والسفارة الأميركية وحشد من أولياء أمور اللاعبين.



واشتمل برنامج الفحص على عدد من المراحل، أبرزها قياسات الوزن والطول مقارنة بنسبة العضلات والدهون وضغط الدم والنشاط البدني وحماية العظام بالاضافة إلى التغذية الصحية السليمة.



من جانبها، قالت رحاب بورسلي إن تنفيذ هذا البرنامج يعد نقلة نوعية في ترجمة البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص الذي يتضمن 8 محطات تعنى بكل تفاصيل الصحة البدنية والنفسية والذهنية للاعبين، مؤكدة أهمية البرنامج في دعم قدرات لاعبينا وتهيئتهم لخوض منافسات دورة الألعاب العالمية في برلين العام المقبل، والتي يشارك فيها الأولمبياد الخاص الكويتي بـ 53 لاعبا ولاعبة في 10 ألعاب رياضية.



وأشادت بالجهود التي ساهمت في إنجاح البرنامج، وقدمت الشكر للهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الاوسط وشمال افريقيا وشركة كوليسانو وجريدة «الأنباء» والطواقم الطبية ومدربي نادى الطموح والجهاز الاداري.



بدورها، قالت اختصاصية التغذية العلاجية دلال بوحمدي إن البرنامج استهدف الوقوف على رفع الكفاءة الصحية والبدنية للاعبين لمنحهم نمط الحياة الصحي الذي يؤهلهم لممارسة رياضتهم بكفاءة عالية.



وأشاد أولياء أمور اللاعبين بمبادرة الأولمبياد الخاص الكويتي بإقامة برنامج الفحص وقدم ولي أمر اللاعب عبدالله العلي الشكر الى نادي الطموح والأولمبياد الخاص الكويتي لجهودهم المستمرة بتقديم العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة للاعبين، فيما قدمت اللاعبة شيخة الهندي الشكر باسمها ونيابة عن زملائها اللاعبين الى رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي الطموح والأولمبياد الخاص الكويتي بإجراء الفحص الطبي.‏‫