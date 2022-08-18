عبدالعزيز الفضلي



بدأت فعاليات الدورة الكشفية العربية لتنمية قدرات المدربين «مساعدي وقادة التدريب»، والتي تستضيفها الكويت، ممثلة في جمعية الكشافة الكويتية وبالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي والمنظمة الكشفية العربية وتستمر حتى 22 الجاري.



وقال رئيس اللجنة الكشفية العربية ورئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي اننا حرصنا من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات والأنشطة على تطوير قدرات منتسبي الحركة الكشفية العربية، مشيرا إلى انه ورغم الظروف الصعبة أثناء جائحة كورونا لم نتوقف وكنا أمام تحد كبير، حيث واصلنا إقامة الفعاليات عبر وسائل التواصل واليوم وبعد عودة الحياة الطبيعية عدنا للعمل بشكل حضوري ومباشر.

وأضاف الطريجي: بعد اختيار الكويت عاصمة للعمل الكشفي والتطوعي للعام 2022 وكونها تملك تاريخا عريقا في المجال الكشفي، حيث واصلت احتضانها للملتقيات الكشفية على المستويين العربي والدولي، متمنيا طيب الإقامة للمشاركين في الدورة في بلدهم الثاني.



من جهتها، أكدت الوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية فوزية السعفي أن هذا التجمع العربي يعتبر نواة للملتقيات العربية، لاسيما أن أبناء الكشافة عماد المجتمع والذين يعملون على تكوين كوادر المستقبل لبناء الأمة العربية والتي نتمنى أن يديم الله عليها الخير والعز مقدمة تحية خاصة للكويت قيادة وحكومة وشعبا لان الكويت هي أم العرب.



وأشارت السعفي الى أن اللقاء يعتبر وساما على صدر كل عربي مشارك فيه، خاصة أن الكويت رائدة في الحركة الكشفية، مشيدة في الوقت نفسه بالعلاقات الكويتية- الليبية فهي متميزة وعلى مستوى عال جدا متمنية زيادة التعاون بين البلدين.



من جانبه، أعرب أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي عن بالغ شكره وتقديره للأشقاء في الكويت على حسن الضيافة والاستقبال.