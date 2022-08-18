أعلن رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي أن النسخة الخامسة من معرض الكتاب الصيفي الذي تنظمه الجمعية ينطلق يوم الأحد المقبل 21 الجاري، وسط مشاركة 20 جهة مختلفة تسعى لخدمة القارئ بما تقدمه من إصدارات ومنشورات مميزة.



وقال المليفي في تصريح صحافي إن المعرض مبادرة ثقافية تنثر شذى المعرفة والفكر، لمنح المشهد الثقافي المحلي فعاليات صيفية تسهم في تقليص فترة الركود التي تكتنف مفاصل الساحة الثقافية خلال هذا التوقيت من كل عام.



وشدد المليفي على أهمية المعرض قائلا إنه يسد فراغا ثقافيا خلال فترة الصيف، إضافة إلى استمراره في الحرص على دعم المؤلف الكويتي ودور النشر المحلية.



وأضاف أن ما يميز النسخة الخامسة من المعرض زيادة أيامه إلى 5 بعد أن كانت فعالياته في الدورات السابقة تستمر على مدى 3 أيام فقط، مضيفا أن إطالة مدته تمنح فرصة أكبر لمحبي القراءة والاطلاع لاقتناء ما يودونه من إصدارات مختلفة.



وبينما أشاد المليفي بتفاعل الجهات المشاركة وحرصها على إنجاح المعرض، وجه شكره إلى الجهات التي شاركت خلال المواسم السابقة.