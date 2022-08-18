لم نتلقَ أي شكوى على حملات الحج هذا العام وهذا يؤكد المستوى المتميز لخدمات البعثة

بناء على تعميم وزير الأوقاف سيتم استقبــال المراجعين من جميـع وكلاء ومديـري الوزارة



أسامة أبو السعود



تفعيلا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، وتعميم وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف المستشار جمال الجلاوي، استقبل وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي مراجعي «الأوقاف» واستمع إلى شكاواهم ووجه بالعمل على حلها فورا.



وعلى هامش استقباله المراجعين، قال م.فريد عمادي في تصريحات لـ «الأنباء» إن هذا يأتي تنفيذا لسياسة الباب المفتوح وتوجهات مجلس الوزراء وتعليمات وزير الأوقاف بتخصيص يوم لاستقبال المراجعين والمواطنين تلبية لاحتياجاتهم وتنفيذ متطلباتهم، مؤكدا أن التواصل مع المراجعين من المواطنين وغيرهم يعد نافذة مهمة، وكذلك فإن الاستماع إلى أي شكاوى أو مقترحات في النهاية تصب في صالح المراجعين وإنجاز معاملاتهم أولا بأول وأيضا تصب في صالح الوزارة.



وأضاف أن أغلب طلبات المراجعين تدور حول موضوع التعيين بوزارة الأوقاف أو استكمال إجراءات التعيين، وبإذن الله سنستكمل طلباتهم حسب اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.



حملات الحج



وردا على سؤال عما إذا كانت هناك شكاوى معينة تخص قطاع المساجد مثلا او موسم الحج هذا العام، قال الوكيل عمادي: «فيما يتعلق بموسم الحج هذا العام فإنه وحسب اللائحة التنفيذية الصادرة لقانون الحج يتم استقبال شكاوى الحجاج بعد العودة من موسم الحج لمدة شهر كامل سواء كانت تلك الشكاوى تخص سوء الخدمات من الحملات المختلفة أو أي شكوى أخرى خلال الموسم».



واستطرد قائلا «ولله الحمد فقد انتهت مهلة الشهر بعد العودة من بيت الرحمن وأداء المناسك المباركة، ولم يتقدم أي حاج بأي شكوى على أي حملة من حملات الحج الكويتية، وهذا يؤكد انه ولله الحمد كانت الخدمات متميزة هذا العام».



وتابع: «لو كان هناك أي خلل لوصلتنا شكاوى من الحجاج الذين قارب عددهم هذا العام اقل من 6000 حاج تقريبا، ولو كانت هناك أي مشكلة لتقدم الحجاج بشكاوى خلال الفترة الممنوحة لتقديم الشكاوى».



وتابع قائلا: أما بالنسبة للشكاوى الأخرى فلم نستقبل اليوم إلا عددا محدودا جدا من الشكاوى وسيتم حلها مباشرة بالتواصل مع القطاعات المعنية.



استمرار «الباب المفتوح»



وردا على سؤال هل ستظل سياسة الباب المفتوح مستمرة في وزارة الأوقاف، وهل سيتم التوجيه لباقي الوكلاء والمدراء باستقبال المراجعين، قال عمادي «بناء على التعميم الصادر من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف المستشار جمال الجلاوي، بدأنا هذا الأسبوع باتباع سياسة الباب المفتوح، والتعميم ليس فقط لوكيل الوزارة وإنما لجميع قيادات الوزارة، وبإذن الله سيستمر هذا اللقاء الأسبوعي، حيث سيتم تحديد يوم من كل أسبوع وسيتم الإعلان عنه».



لا واسطة



وردا على سؤال أخير أن سياسة الباب المفتوح تعني انه لا واسطة ولا محسوبية، قال عمادي «الهدف من سياسة الباب المفتوح هو انجاز معاملات المواطنين ومختلف المراجعين دون الحاجة الى اي واسطة، فمكتبي وبابي مفتوحان ان شاء الله دائما أمام المراجعين في الأوقات التي سيتم الإعلان عنها».

53 مراجعاً ومدّ الوقت حتى الساعة 12.30 ظهراً

انتظرت «الأنباء» حتى خروج آخر مراجع من مكتب وكيل وزارة الأوقاف م. فريد عمادي ليتضح أن عدد المراجعين بلغ 53 مراجعا يوم أمس وتم مد الوقت الذي بدأ في تمام الساعة 8.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا، وذلك بزيادة ساعتين عن الوقت المعلن سلفا وهو من 8.30 صباحا حتى 10.30.