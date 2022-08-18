قال رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس: تعد الزكاة من أهم روافد العمل الخيري والإنساني، مؤكدا أنها لا تقتصر فقط على المال، فهناك «زكاة النقود وزكاة الزروع والثمار وزكاة المعادن والركاز وزكاة الأنعام»، فهي حق معلوم كما وصفها رب العزة سبحانه، مبينا أن الزكاة من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الدين، فالزكاة جزء من المال يقتطع من أموال المسلمين التي بلغت حدا ونصابا معينا تجب فيه الزكاة، ويدفع هذا الجزء المقتطع من المال إلى المحتاجين، والفقراء وغيرهم، ممن عدّدهم الله تعالى في كتابه كمصارف لأموال الزكاة.

وكذلك هي حصن وقاية وحماية لمال المزكي، لافتا إلى أن هناك آلاف المستفيدين ينتظرون زكاة المحسنين. وبدورنا بزكاة كيفان نستقبل الزكاة ونقوم بصرفها في المصارف الشرعية التي جاء بها الشرع الحكيم داخل الكويت.



وأوضح الخميس انه يجب أن تنطبق شروط الزكاة على المال الذي تجب فيه الزكاة. للتواصل مع زكاة كيفان زيارة مقر اللجنة بمنطقة كيفان بجوار السوق المركزي، أو الاتصال على رقم 95516222.