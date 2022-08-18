حملت صفحات إخبارية ومواقع أخبارا سيئة للفلاحين والمزارعين قد تزيد من متاعبهم، مع تقارير عن رفع جديد في أسعار الأسمدة يقارب 85% ما يشكل عبئا على المزارع يضاف الى الكلف العالية للانتاج والنقل والوقود، وقد يترتب عليه تاليا زيادة جديدة في أسعار المنتجات الزراعية.



فقد كشف مصدر في قطاع الزراعة، بحسب موقع صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، عن رفع جديد لأسعار الأسمدة ليتجاوز سعر طن سماد اليوريا وفق التسعيرة الجديدة 2.4 مليون ليرة بعد أن كان بحدود 1.3 مليون ليرة، وبذلك يكون سعر الطن ارتفع بأكثر من مليون ليرة سورية. وتركزت معظم التبريرات بخصوص رفع أسعار الأسمدة حول مواضيع مثل ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة.



وفي حال مقارنة هذا السعر الجديد لطن سماد اليوريا 2.4 مليون ليرة مع مبيعه في عام 2011 يكون مبيع الطن من اليوريا تضاعف أكثر من 600 ضعف حيث كان مبيع طن اليوريا مع بداية عام 2011 نحو 4 آلاف ليرة. يتزامن قرار رفع سعر مادة الأسمدة مع حالة نقص شديد في توفر المادة، ما خلق سوقا موازية تتسم بالعشوائية، ويأتي كل ذلك على التوازي مع ظاهرة الأسمدة المغشوشة التي لا تعترف وزارة الزراعة بوجودها.