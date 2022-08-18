عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال شكلت لجنة لإعداد تقديرات ميزانية الوزارة للسنة المالية 2023-2024 ومتابعة تنفيذ ميزانية السنة المالية 2022-2023 المصروفات الجارية والرقابة عليها.

وأضافت المصادر أن اللجنة تضم 10 أعضاء من وزارتي «الأشغال» و«المالية» وستستمر مدة علمها على مدى 4 أشهر ابتداء من أغسطس الجاري، وسترفع نتائج أعمالها إلى وكيل الوزارة.

وتضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة عملها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على ما تراه من المستندات وطلب ما تراه مناسبا من إيضاحات من القطاعات المعنية وترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان تقارير دورية بما تقوم به اللجنة من أعمال.