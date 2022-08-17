حنان المضاحكة : التعديل يواكب التغييرات



بشرى شعبان

اعلنت عضو الاتحاد وممثل تجمع حضانات الكويت حنان المضاحكة بأن مبادرة وزير التجارة ووزير الشوؤن الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان بإصدار القرار الوزاري رقم (155/أ لسنة 2022) بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري 36/أ لسنه 2014 ) بإصدار اللائحة التنفيدية لقانون رقم 22لسنة 2014 بشأن دور الحضانات وهذا التعديل يعتبر مواكبة للتغيرات السريعة التي طرأت على الساحة العملية والعمل الميداني الفعلي بالحضانات وفي نشاط دور الحضانات الامر الذي تطلب إجراء تعديلات لتسهيل مهام عمل الحضانات

وقالت ان اعضاء وممثلي تجمع الحضانات واصحاب الحضانات كافة يتقدمون بجزيل الشكر للوزير المبادر فهد الشريعان والمستشارين ا خليفة الياقوت والدكتور أحمد الرشيدان الذين كان لهم دور بارز ومميز بدء من الاستماع الى اصحاب الحضانات ومن ثمة اللقاء بمن يمثلهم ودراسة الإجراءات القانونية المتبعة والمشكلات الفعلية التي تعيق الحضانات بالاستمرار بتقديم الخدمات المجتمعية من تنشأة ورعاية الاطفال وإيجاد حلول واقعية وعملية ومنطقية لتلك المشكلات والتي نتج عنها القرار الوزاري رقم 155/أ لسنة 2022 والذي حل عدة مشكلات منها مبالغ التأمين واشتراطات ومتطلبات اصدار او تجديد التراخيص والدورة المستندية لاصدار التراخيص.

ويستمر تجمع الحضانات بتقديم الخدمات والدراسات والابحاث العملية الميدانية والعملية التي من شأنها تطورير ورفع مستوى الاداء بمجال رعاية وتنشأة الطفولة في دولة الكويت التى تعتبر من الدول السباقة والمتميزة في مجال تقديم الخدمات التنموية المجتمعية .

وقد حصلت "الأنباء" على نسخة من القرار.