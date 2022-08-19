الفجوة الهائلة والفارق الضخم في تعداد الناخبين بين الدوائر أكبر تهديد لنزاهة معايير تمثيل الأمة

تعداد ناخبي «الخامسة» يقترب من 190 ألفاً وهو ثلاثة أضعاف الدائرة الثانية ونفس عدد الناخبين في «الأولى» و«الثالثة»



ثمن مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة د.سعود ناصر الطامي إقرار الحكومة التصويت «بالبطاقـــة المدنية» وإضافة 19 منطقة للدوائر الانتخابية، معتبرا ذلك أولى خطوات تصحيح المسار السياسي والذي يشرع الباب لإصلاحات أوسع للنظام الانتخابي خلال مجلس الأمة القادم.



وأشــــاد د.الطـــامي بالخطوات الإصلاحية المتتالية لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف منذ تكليفه برئاسة الحكومة والتي بدأت بقرارات مجلس الوزراء بالالتزام بالدستور والقانون وحفظ كرامات الناس والتصدي للواسطة، وكفالة إجراء الانتخابات بحيدة ونزاهة، معربا عن استمرار مسيرة الإصلاح والتطوير في جميع المجالات لاستعادة الكويت كدرة للخليج العربي.



وقال إن عملية الإصلاح الانتخابي تكتمل بمعالجة الانتهاك الصارخ لمبدأ المساواة والعدل في توزيع الناخبين بين الدوائر الانتخابية الخمس، مؤكدا على ضرورة التصدي لتلك الفجوة الهائلة بين تعداد الناخبين في الدائرتين الخامسة والرابعة وباقي الدوائر، حيث الفارق الضخم يمس نزاهة تمثيل الأمة.



وأوضح د.الطامي أن تعداد الناخبين في الدائرة الخامسة يقترب من 190 ألف ناخب وناخبة بعد إضافة 5 مناطق وتطبيق التصويت بالبطاقة المدنية وبنسبة (32%) من المجموع الكلي للناخبين، وهو ما يساوي تقريبا تعداد الناخبين في الدائرتين الأولى والثالثة ونحو ثلاثة أضعاف الدائرة الثانية.