أضافت الحكومة السورية، فئة جديدة من المواطنين الى قائمة الذين سيتم استثناؤهم من الدعم الحكومي، الى جانب شرائح واسعة من المحامين والأطباء والصيادة والمقيمين خارج القطر.



وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية في صفحتها على «فيسبوك» عن «معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي بناء على الإجراءات التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله لمستحقيه يتضمن استثناء المخلصين الجمركيين من الدعم وفق البيانات الواردة من وزارة المالية».



وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار المذكور بعد 15 يوما اعتبارا من تاريخه لإتاحة الفرصة لهم لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين.



كما قالت الوزارة انه «وفقا للبيانات الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلغاء الدعم الحكومي عن المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات».