أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في حفل أقيم الأربعاء في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.



وقال الديوان، في بيان، إنه بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله تمت خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.



وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة بالرياض بحضور الأمير الحسن بن طلال والأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأمير علي بن الحسين والأمير هاشم بن الحسين والأمير غازي بن محمد والأمير راشد بن الحسن وعدد من أفراد أسرة آل سيف، وفقا للبيان.



وهنأ الديوان الملكي الأردني بهذه المناسبة العائلة المالكة وتمنى للأمير الحسين بن عبدالله الثاني وللآنسة رجوة «حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء».



ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 ابريل 1994، ووالدتها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى بين أربعة اخوة وفقا لوكالة (عمون) الاخبارية الأردنية المستقلة.



وتلقت رجوة دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة (سيراكيوز) في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.



ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.