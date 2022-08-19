أعلنت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن انطلاق الموسم الرابع من نادي «المخترع الصغير» والمخصص للأطفال من 9 إلى 12 عاما.



وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب أن الموسم الرابع من «المخترع الصغير» يأتي استكمالا للمواسم السابقة ويتضمن فعاليات وورش عمل ومسابقات تهدف إلى تنمية الإبداع لدى الطفل، مؤكدة ان المواسم السابقة شهدت مشاركة أطفال من الجنسين من مختلف المحافظات، وسط إشادة كبيرة من قبل الأهالي نظرا للفائدة التي حققتها الفعاليات وتأثيرها الايجابي على الأطفال المشاركين، لافتة إلى أن الجمعية ملتزمة بأهدافها ومسؤوليتها المجتمعية، لاسيما ما يتعلق بنشر ثقافة الابتكار والابداع في المجتمع واكتشاف ودعم المواهب الواعدة.



وأشارت الثلاب إلى أن الموسم الرابع سيكون مميزا لما يتضمنه من برامج مبتكرة وطرق علمية جديدة ستساعد الأطفال في طريقة تنمية المواهب وتعلم آليات الابتكار والاختراع بوسائل تجمع بين الشغف والمتعة الذهنية، مبينة أن البرامج وضعت بأيدي مختصين وبإشراف الجمعية.



ودعت الأهالي إلى الإسراع في تسجيل أبنائهم عبر التواصل مع الجمعية، لافتة إلى أن البرامج التي أعدتها الجمعية للأطفال تهدف إلى تأهيلهم للانخراط في المجال الإبداعي والاختراعات عبر ورش إبداعية مبتكرة، مؤكدة سعي الجمعية لاستكشاف المزيد من المبدعين الصغار من أبناء الكويت.