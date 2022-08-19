الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يقص منتخب قطر الأول لكرة القدم شريط بطولة فيينا الدولية التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس الجاري، بمواجهة منتخب المغرب للمحليين، مساء الغد، حيث ينظم الاتحاد النمساوي البطولة احتفالا بذكرى لاعبه السابق إرنست هابل الذي توفي عام 1992، حيث تقام المباريات على الملعب الذي يحمل اسمه والذي يتسع لحوالي 50865 متفرجا.



وتشهد البطولة مشاركة أربع منتخبات هي قطر وغانا وجامايكا والمغرب للمحليين، وتأتي البطولة ضمن استعدادات العنابي لخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022.



فيما تلعب غانا مع جامايكا في اليوم الافتتاحي، وفي الجولة الثانية 23 أغسطس يلتقي العنابي مع غانا، والمغرب مع جامايكا، وفي الجولة الثالثة 26 أغسطس يلتقي العنابي مع جامايكا، والمغرب مع غانا.



وكان الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز قد تلقى ضربة موجعة بإصابة لاعبه عبدالله الأحرق بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مونديال قطر، حيث منح المدرب الإسباني لاعبي منتخب قطر راحة من المعسكر الذي أقيم في إسبانيا والنمسا، لكسر حالة الملل التي قد تصيب اللاعبين جراء طول مدة المعسكر والذي انطلق في يونيو الماضي.



من جانب آخر، نجا نادي السد من الوقوع في فخ الأهلي وذلك بعد أن حقق فوزه الأول في الدوري القطري بنتيجة 3-2، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد أحمد بن علي، في ختام مباريات الجولة الثالثة، وبهذه النتيجة رفع السد رصيده إلى أربع نقاط، بينما تجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط.



وفي مباراة أخرى، تلقى الغرافة أول هزيمة له هذا الموسم، عندما حول الشمال تأخره بهدف إلى هدفين، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الثمامة، وبذلك رفع الشمال رصيده إلى 6 نقاط، فيما توقف رصيد الغرافة عند 4 نقاط.