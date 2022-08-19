القاهرة - سامي عبدالفتاح



رغم التحسن النسبي بمشاركة شباب الأهلي، إلا أن الفريق بقيادة البرتغالي سواريش، يواجه مشكلات متعددة في القدرة على التهديف، بعد التعادل السلبي مع ايسترن كومباني ضمن الجولة 31 لمسابقة الدوري المصري، ومن قبلها العبور إلى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر على حساب المقاصة بهدف من ضربة جزاء.



بهذا التعادل الجديد في سباق الدوري، رفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر قبل 3 جولات من النهاية، ولكن يتبقى للأهلي مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي، تقام الأحد المقبل.

وارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى 29 نقطة في المركز 15، واقترب كثيرا من البقاء في الدوري الممتاز.



وبعد التعادل السلبي، وجّه ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، الشكر للاعبيه الشباب، وقال: «أوجه التحية للاعبين الشباب وكنا نستحق الفوز اليوم. فقد قدم اللاعبون مباراة جيدة وبكفاءة كافية».



وفي إطار الجولة نفسها تغلب طلائع الجيش على إنبي 1/0. وتستكمل اليوم الجولة 31 من مشوار المسابقة، بثلاث مباريات، تجمع الأولى بين المقاصة، الذي هبط بالفعل، والمقاولون العرب، الذي يواجه خطر الهبوط، والثانية بين فاركو والزمالك، وهي المواجهة التي تقام بملعب ستاد الإسكندرية في السابعة والنصف مساء بتوقيت الكويت.



وفي العاشرة مساء سيكون لقاء بيراميدز وسموحة. وغدا السبت تختتم الجولة 31 بمباراة وحيدة تجمع بين الاتحاد السكندري والبنك الأهلي.