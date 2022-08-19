أطلقت جمعية جود الخيرية ضمن حملتها "كلمني عربي" الموجهة للناشئين من الأطفال والشباب العرب، التي تهدف لتشجيعهم على التمسك بلغتنا العربية والتحدث بها، أطلقت فيديو يعرض في شركة السينما الكويتية "سينسكيب" يبين أن اللغة العربية جزء من هويتنا، ويطالب الآباء باستخدام المفردات العربية عند استخدامها في الأماكن العامة وفي تعاملاتنا اليوم حتى تحفظ تاريخنا وثقافتنا.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية جود الخيرية عبدالعزيز الزايد: إن اللغة العربية منا وعروبتنا منها، لذلك كانت حملة "كلمني عربي" لأنها تضع التحديات التي تواجهها هذه اللغة في قلب النقاش العام وتتيح فرصة إدراك المخاطر الكبرى التي تواجهها في عالم يتجه بخطى ثابتة نحو هيمنة شاملة للغة الإنجليزية.

وأكد الزايد أن أهمية اللغة العربية تتجسد بالمحافظة على اللغة العربية، وتنشيطها لمواكبة التقدم الحضاري في جميع المجالات، وذلك من خلال التشجيع المستمر على نشرها، ودراستها لبيان ما فيها من كمال.

وبين الزايد أن الحملة تكتسب أهميتها كذلك من دورها في توضيح حقيقة أن المخاطر التي تواجهها اللغة العربية ذات آثار عميقة على مستقبل العرب، فالتخلي الطوعي عن اللغة الأم وتبني الإنجليزية بوصفها لغة تفكير وتواصل وكتابة يعني حرفياً إحداث قطيعة كلية مع الهوية العربية بقيمها ومُثُلها وتراثها.

وأكد الزايد أن المجتمعات العربية ستعاني الكثير من الأزمات بسبب اضطراب السياسات اللغوية، ولن تكون آثارها قاصرة على حقل التواصل فحسب، بل ستمتد إلى جوانب شتى في المجتمع، بعضها قد يكون مؤثراً على نحو جذري على مستقبلها.

وأثنى الزايد على الشراكات التي تمت مع الجهات المختلفة، منها وزارة الإعلام الكويتية، ومكتبة الكويت الوطنية، ومكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، ومكتبة ذات السلاسل، وجامعة الكويت، ومبرة معرفي، وفريق "صغيرك سفيرك"، وقناة "البوادي"، وشركة السينما الكويتية "سينسكيب"، وغيرها من الجهات.