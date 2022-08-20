3 تحديات تواجه القطاع من بينها زيادة المواد الأولية ومواد التغليف.. والعطلة الصيفية

باهي أحمد



قال رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية، فهد الأربش، إن هناك 3 تحديات رئيسية أثرت على أداء القطاع خلال الفترة الحالية، مبينا أن مبيعات المطاعم في الفترة الحالية انخفضت بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بمبيعاتها ما قبل شهر يونيو الماضي، وهو ما كبدها خسائر مليونية.



وذكر أن التحديات التي تواجه القطاع يأتي على رأسها أسعار المواد الأولية المستخدمة في العمليات التشغيلية مثل الزيت والزبدة والدجاج والأرز والأجبان والشوكولاتة وغيرها تشهد زيادة تصل إلى 100% لبعض من تلك الأصناف، وهو ما دفع العديد من أصحاب المطاعم لشراء منتجاتهم الأولية بالأجل، لافتا أن تحرير الأسعار سيزيد من خسائر المطاعم التي تكبدتها خلال الفترة الماضية.



وأشار الأربش في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل بالقطاع لم تقتصر على المواد الأولية، بل امتدت الزيادات إلى أدوات التغليف والتجهيز، إذ إن أسعار البلاستيك المستخدم للتغليف والأوراق تمثل 30% من مصروفات المطاعم، كما شهدت ارتفاعات بنسبة كبيرة ما زاد من معاناة أصحاب المطاعم خلال الفترة الحالية.



وذكر الأربش أن موسم العطلة الصيفية لعب دورا في تراجع الإيرادات بالمطاعم، بل وتحقيق العديد منها لخسائر كبيرة، وذلك بسبب ضعف الإقبال خلال فترة الصيف والذي يتزامن مع سفر عدد كبير من المواطنين والمقيمين إلى الخرج وهو ما قلل من معدلات الطلب والإيرادات بالتبعية.