أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه بناء على اوامر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بفتح لجنة تحقيق لمحاسبة المقصر في مبنى مرور محافظة الجهراء، قام وكيل وزارة الداخليه الفريق انور البرجس يرافقه الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ بزياره ميدانيه لمبنى محافظة مرور الجهراء صباح اليوم الجمعه الموافق ٢٠٢٢/٨/١٩ وقد تواجدت بالموقع الفرق المعنيه ذات الاختصاص من وزارة الدفاع (هندسة المنشآت العسكرية) ووزارة الاشغال وجمعية المهندسين وذلك للوقوف على اخر مستجدات حادث سقوط سقف المبنى والاسباب والاجراءات اللازمة لسرعة الانجاز .