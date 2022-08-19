دشنت الجمعية الكويتية للاغاثة في مدينة (تعز) اليمنية توزيع 140 «تكتك نقل» على الشباب العاطلين في ثلاثة محافظات يمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ 8 سنوات.

وأعرب وكيل محافظة (تعز) عبدالقوي المخلافي في تصريح صحافي خلال التدشين عن الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما تقدمه من دعم كبير للشعب اليمني.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع في الحد من البطالة وإيجاد فرص العمل ونقل عشرات الأسر إلى مرحلة الإنتاج والاستقرار والعيش الكريم.

من جانبه، قال نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للاغاثة في اليمن عادل باعشن إن هذا المشروع هو أحد المشاريع المهمة في جانب التمكين الاقتصادي ودعم سبل المعيشة التي تمولها الجمعية وتنفذها في عدة محافظات يمنية.

وأضاف أن «هذا المشاريع تنفذ بناء على دراسة احتياج المجتمع اليمني في ايجاد فرص عمل لكسب لقمة العيش خاصة في الوضع المعيشي الصعب الذي تمر به البلاد».

بدوره، أوضح رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشروع رائد إبراهيم إن هذا المشروع يشمل توزيع 140 «تكتك نقل» في محافظات (تعز - أبين - مأرب) بهدف تمكين الشباب وخلق فرص عمل تمكنهم من إعالة أسرهم وتحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي.

وبين أن المشروع يوفر عربات نقل أكثر متانة وقوة عما هو موجود في المنطقة ويمكنها من أن تكون متعددة الاستخدام بما يخلق فرص عمل مجدية للمستفيدين الذين يمثلون 140 أسرة متعففة.

وأعرب عن الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا وللجمعية الكويتية للاغاثة على دعمهم السخي والمؤثر للشعب اليمني في مختلف المجالات التنموية والإغاثية.