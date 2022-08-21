محمد راتب



صرح رئيس لجنة المشتريات والتسويق والمشروعات في جمعية مشرف التعاونية معاذ اليحيا بأن تعاونية مشرف أطلقت مجموعة مهرجانات متتالية بالأسواق المركزية والتي بدأت في 31 يوليو الماضي على 1000 صنف وبنسبة خصم تصل إلى 50% على السلع الأكثر طلبا من المتسوقين في السوق المركزي بمشرف وسوق ضاحية مبارك العبدالله.

وبين أنه تم تخصيص نسبة خصم إضافية للمساهمين فقط تشمل جميع مشترياتهم من قسم الخضراوات والفاكهة يوم الاثنين.

وأوضح اليحيا أنه سيتم تجهيز مجموعة مهرجانات تشمل الأسواق المركزية والأقسام الأخرى إلى جانب مهرجان متميز للعودة للمدارس.