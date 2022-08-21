العبدالجليل: بنك الكويت الوطني يضع في مقدمة أولوياته الاهتمام بالشباب والطلاب

الخشتي: استضافتنا لطلبة «كن» في منصة زين للإبداع ساهمت بتطوير وتحسين مشاريعهم



اختتمت مؤسسة لوياك وبالتعاون مع كلية بابسون الأميركية الرائدة في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم، برنامج «كن لريادة الأعمال الاجتماعية» بنسخته السابعة، حيث حقق البرنامج نجاحا كبيرا في الأعوام السابقة، وأقيم حفل الختام مساء يوم الخميس الماضي في مسرح الجامعة الأمريكية في الكويت، تحت رعاية كل من الراعي البلاتيني بنك الكويت الوطني والراعي الذهبي شركة الاتصالات المتنقلة زين والراعي المساند شركة أجيليتي وباستضافة الجامعة الأمريكية في الكويت.



حلول لقضايا المجتمع



من جانبها، قالت رئيسة قسم التدريب والتطوير في لوياك إيمان العمر: نهدف من خلال هذا البرنامج الى تعزيز مهارات القيادة والمبادرة لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز الحس بالمسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم، فالبرنامج يعكس القيم التي تتبناها لوياك، وتابعت: قدمنا البرنامج في العامين الماضيين عبر منصة «زووم»، حيث إن البرنامج بنسخته «الأونلاين» حقق نجاحا كبيرا ورغم ذلك أننا سعداء بانتهاء الجائحة والعودة إلى أرض الواقع.



وأضافت أن المشاريع التي قدمها رواد «لوياك» هذا العام ملهمة بشكل كبير، لاسيما أنها مشاريع بنيت على أساس خدمة المجتمع وإيجاد حلول للقضايا التي يعاني منها، على سبيل المثال المشاريع البيئية والمشاريع الصحية والمشاريع التي تتحدث حول اللياقة البدنية.



وفي ختام حديثها، شكرت العمر جميع المشاركين بما فيهم المدربون والمشرفون والمتطوعون كما وجهت شكرا خاصا لرعاة البرنامج.



من جانبها، أكدت مسؤول أول إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل أنه في ختام هذا البرنامج «نحن فخورون بالمخرجات والمواهب لاسيما أن البرنامج نجح في مواصلة تحقيق أهدافه من عام لآخر على صعيد تطوير الشباب».

وتابعت «كما أنه في هذا الصدد لا بد من الإشادة بالجهود التي قدمتها مؤسسة لوياك في البرنامج ودعم الطاقات الشابة».



وأضافت أن بنك الكويت الوطني يضع في مقدمة أولوياته الاهتمام بالشباب والطلاب. ونحن نواصل مشاركتنا في برنامج «كن» انطلاقا من شراكتنا الاستراتيجية مع لوياك ودعمنا المستمر لنشاطاتها التثقيفية والشبابية الهادفة، وإيمانا منا بأهمية توفير الدعم للشباب وتحفيزهم وتبني مشاريعهم لما لها من مساهمة فاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



رواد ناجحون



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي: «سعدنا باستضافة طلاب وطالبات «كن» مؤخرا في منصة زين للإبداع ZINC ضمن ورشة عمل خاصة، ما ساهم في تطوير وتحسين مشاريعهم والأخذ بها نحو التميز لتكون شركات ناشئة ربحية ومستدامة، واليوم مع ختام البرنامج، يثبت «كن» مجددا بأنه أحد أفضل البرامج التدريبية في الكويت والمنطقة في تأهيل الشباب الطموح نحو عالم ريادة الأعمال».



وأضاف الخشتي: «كما أود أن أهنئ جميع طلبتنا المبدعين بمناسبة تخطيهم البرنامج بكل جدارة، فقد نجحوا في صقل مهاراتهم الإدارية وتعزيز قدراتهم العملية بشكل كبير، وذلك بما سيضيف لهم قيمة كبيرة في حياتهم العملية كرواد أعمال ناجحين في المستقبل، كما أتقدم بالشكر لشركائنا في «لوياك» على الجهد الكبير الذي بذلوه في إنجاح البرنامج رغم التحديات الأخيرة بسبب الجائحة».



من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح: تهانينا لجميع رواد الأعمال الشباب في لوياك الذين أتموا بنجاح برنامج «كن» في دورته لهذا العام.

وإنني على يقين بأن اكتساب هذه المهارات يوفر كل ما يحتاج اليه جيلنا المستقبلي للنجاح على المستوى المهني. تعتز «أجيليتي» بمشاركتها المستمرة منذ سنوات وتعاونها مع لوياك وبعملها عن قرب على تنمية مهارات طلابها، ورؤية ما حققوه هو مدعاة لفخرنا دائما».



الدلالي: في كل صعوبة تحدٍ وفرصة للنجاح



في كلمتها خلال الحفل، قالت عضو مجلس إدارة «لوياك» فتوح الدلالي: باسمي وباسم مجلس إدارة لوياك أنقل لكم فرحنا الغامر بوجودي معكم وجها لوجه.. تعلمون أن العامين السابقين لم يكونا سهلين على العالم كله وليس فقط على لوياك.

لكننا في لوياك ولأننا نتعامل مع الشباب فقد سيطرت علينا روح الشباب ونظرنا إلى كل صعوبة على أنها تحد وفرصة للنجاح، لذا لم يتوقف أي من برامجنا ومن بينهم برنامج «كن» الذي قدمناه أونلاين العام السابق، وإن كنا فخورين بالبرنامج بنسخته الأونلاين إلا أن فرحتنا هذا العام بوجودنا معكم وجها لوجه لا توصف.

هذا الإنجاز لم يكن له أن يكون لولا وجود داعمين لنا مؤمنين برسالتنا مترجمين لمسؤوليتهم تجاه هذا المجتمع واثقين بأهمية برنامج «كن» من اليوم الأول لانطلاقته حتى هذا اليوم الذي أقف فيه معكم سعيدة وفخورة وممتنة لكم، لنحتفل بالكوكبة السابعة لهذا البرنامج.

مفاجأة الحفل

وعلى هامش الحفل أعلنت مؤسسة لوياك أن هذه السنة ستكون استثنائية حيث سيكون هناك فريقان سيحصلان على المركز الأول على عكس السنوات السبع السابقة، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن أفضل مشروع في برنامج «كن لريادة الأعمال الاجتماعية»، الفريق الفائز يضم «فريق أبطال اليال: خالد الحداد ـ هـدايا السعيد ـ عبدالمحسن الثويني»، وفريق «دردش» يضم: مريم مجال علي ـ محمد مخصيد ـ دانة واكد ـ سليمان العجمان ـ تيا دانيشي، والفريق الأكثر ابتكارا، هو فريق أسهل ويضم: فاطمة الشمري ـ عدنان اشكناني ـ سعود العسلاوي ـ عباس التميمي ـ أنور النوري، والفريق الأكثر تعاونا هو «إيكو بيل» ويضم: خالد الرفاعي ـ محمد فلاحيه ـ علي العنزي ـ تالين الحسن.