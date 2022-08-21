سعود عبدالعزيز



تسبب حريق منزل في منطقة سلوى الى وقوع تلفيات مادية بليغة دون ان يحدث اصابات، وقالت قوة الاطفاء ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مركزي مشرف والقرين للتعامل مع الحادث فور تلقي بلاغ، وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في شقة بالدور الأول، وباشرت في مكافحة الحريق، وتمكنت من اخماده من دون وقوع اي اصابات بشرية.



هذا، وقد باشر فريق ادارة تحقيقات الحوادث عمله لمعرفة اسباب الحريق. من جهة اخرى، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن تعرض 6 اشخاص لإصابات متفرقة جراء حادث انهيار واجهة منزل في منطقة العيون مساء امس الاول، وقالت الإدارة إن ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مركزي الجهراء الحرفية والجهراء، وتبين وجود انهيار في واجهة المنزل الخارجية، وكان هناك احد المصابين محشورا تحت الانقاض، وقد عملت الفرق على انقاذه وتم تسليمه لفنيي الطوارئ الطبية.