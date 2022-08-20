وقع انهيار تلة ترابية في مزار قطارة الإمام علي گ غرب محافظة كربلاء أسفر عن محاصرة عدد من الزوار.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن مدير الدفاع المدني بالمحافظة العميد طاهر الزبيدي أن «انهيارا كبيرا وقع في مزار قطارة الإمام علي غرب كربلاء».



وأضاف، أن «هناك عددا من الزوار تحت الأنقاض بعضهم أحياء ونحن نتواصل معهم لمتابعة وضعهم الصحي».



ولفت إلى أن «فرق الدفاع المدني مستمرة في إنقاذ الزوار الذين مازالوا تحت الأنقاض ونحاول الوصول إليهم عبر فتحات صغيرة في الكتل الكونكريتية الكبيرة المنهارة، لافتا الى عدم قدرة الآليات الكبيرة للوصول الى مكان الحادث وأن عملية الإنقاذ مازالت يدوية».