صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية. وجاء في المرسوم:
مادة أولى: ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم الى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:
1 - سالم شبيب الخالدي - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي.
2 - خليفة محمد الخرافي - سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة إسبانيا.
3 - حمد علي الهزيم - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية البرتغال.
4 - زياد فيصل المشعان - سفيرا لدولة الكويت لدى دولة ليبيا.
5 - عماد عبدالعزيز الخراز - قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الهند في مدينة مومباي.
6 - ظاهر متعب الخرينج - سفيرا لدولة الكويت لدى البوسنة والهرسك.
7 - سامي غصاب الزمانان - سفيرا لدولة الكويت لدى اليابان.
8 - محمد ناصر الهاجري - سفيرا لدولة الكويت لدى سلطنة عُمان.