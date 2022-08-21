القاهرة - هناء السيد



استقبل عضو هيئة التدريس في جامعة الملكة ماري في لندن المحامي د.ستيفن آلين المحامي د.محمد العتيبي، حيث بحث معه سبل معالجة القضايا الدولية سواء ما يخص المنازعات الدولية والتزامات الدول أو منازعات الاستثمار الدولية وعقود الأشغال والمقاولات ودور المحامين في ذلك، وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في القضايا وتبادل الخبرات القانونية بين المجموعة الأكاديمية للمحاماة في الكويت وشركة البيرتسون سوليسيتر ليمتد في المملكة المتحدة.



وصرح د.محمد العتيبي بأن التعاون في القضايا الدولية يتطلب خبرات متخصصة وتعتبر شركة البيرتسون للمحاماة في المملكة المتحدة من النخب النادرة في تقديم الخدمات القانونية المتخصصة وتتضمن مجموعة من المحامين والأكاديميين ذوي الخبرة في المملكة المتحدة لهم الكثير من التجارب والبحوث والمؤلفات العلمية المتخصصة في مجالات قانونية محددة مثل القانون التجاري والمصرفي ومنازعات عقود الأشغال والمقاولات العامة، وينفردون بالخدمات القانونية للقانون الدولي العام في ما يخص الحصانة الديبلوماسية ومنازعات الحدود والالتزامات الدولية.