

قالت وزارة الخارجية العراقية إنها بصدد اتخاذ «الإجراءات المناسبة» بعدما أثارت صور لسفير العراق بالأردن وزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق.



جاء ذلك بعد أن نشر علامة تغريدة مرفقة بعدة صور تجمعه بالسفير حيدر العذاري وزوجته ميسم الربيعي بعدما حل ضيفا عليهما، شكرهما خلالها على حسن الاستقبال والضيافة.



لكن معلقين عراقيين رأوا أن الصور لا تعكس «الرصانة الديبلوماسية» واتهم آخرون العذاري بـ «عدم الغيرة».



هذا، الجدل استدعى لاحقا تدخل وزارة الخارجية العراقية التي أعلنت في بيان أنها تعتزم اتخاذ «الإجراءات المناسبة بأسرع وقت». وورد في البيان الذي أصدره المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف: «نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية. كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الديبلوماسية العراقية».