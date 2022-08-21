ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية بلغ 152 شركة، أو نحو 96.2% من عدد الشركات المدرجة البالغ 158 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.



وقد حققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.23 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 24.8% عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2021 البالغة 986.3 مليون دينار. بينما حقق الربع الثاني انخفاضا بنحو -21.7% في مستوى أرباحه مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأول من عام 2022، حيث حققت تلك الشركات نحو 540.7 مليون دينار للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 690.7 مليون دينار للربع الأول.



وزادت 8 قطاعات من أصل 13 قطاعا نشطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من عام 2021، بينما تراجعت أرباح 3 قطاعات وقطاع آخر خفض من مستوى خسائره، وانتقل قطاع وحيد من الربحية إلى الخسائر.



وأفضلها أداء كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحا بنحو 668.7 مليون دينار مقارنة بنحو 475.4 مليون دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 193.4 مليون دينار. ثانيها قطاع العقار الذي زاد أرباحه من نحو 42.8 مليون دينار إلى نحو 77.3 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 34.5 مليون دينار. تلاهما في الارتفاع، قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 30.8 مليون دينار مقابل نحو 5.4 ملايين دينار، أي مرتفعا بنحو 25.4 مليون دينار.



وأكبر انخفاض مطلق في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، فقد بلغت أرباحه نحو 88.2 مليون دينار نزولا من مستوى 106.8 ملايين دينار حققها في النصف الأول من العام الماضي، أي انخفاضا بنحو 18.6 مليون دينار.



يليه قطاع الطاقة الذي حقق خسائر بنحو 5.6 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بأرباح بنحو 9.7 ملايين دينار أي بانخفاض مطلق بنحو 15.3 مليون دينار. وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق.



وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 98 شركة مقارنة مع النصف الأول من عام 2021، من ضمنها زادت 68 شركة مستوى أرباحها وخفضت 30 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن 64.5% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء.



وحققت 54 شركة هبوطا في مستوى أدائها، ضمنها 33 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 21 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحا مطلقة بنحو 786.6 مليون دينار أو نحو 63.9% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة.



وتصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 237.8 مليون دينار، وجاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية بنحو 138.1 مليون دينار، و«البنك الأهلي المتحد (البحرين)» في المرتبة الثالثة بنحو 104.6 ملايين دينار، واحتلت شركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» المرتبة الرابعة بنحو 97.6 مليون دينار.



وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 37.4 مليون دينار، وضمنها حققت شركة «بيت الطاقة القابضة» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 11.2 مليون دينار، تلتها شركة «مجموعة عربي القابضة» بنحو 6.6 ملايين دينار.