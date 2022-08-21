تمكن رجال الإطفاء الإيطاليون من إخماد حريق في جزيرة ليباري الصغيرة الواقعة قبالة صقلية، بعدما هددت ألسنة اللهب المنازل لفترة وجيزة بالقرب من قرية سانتا مارجريتا.



وقالت هيئة إطفاء الحرائق السبت، أن أحدا لم يصب، مضيفة أن الأطقم ظلت تكافح النيران حتى الساعات الأولى من الصباح.



وفي صقلية نفسها، واصل رجال الإطفاء مكافحة حريق واسع النطاق بالقرب من باليرمو.



وتعاني إيطاليا من جفاف حاد الصيف الجاري، وجنوب البلاد، الأكثر تضررا بحرائق الغابات التي تنتج على الأغلب من الإهمال البشري أو إضرام النيران عمدا.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط الأمطار في جنوب البلاد وفي صقلية في الأسبوع المقبل. غير أنه في وسط وشمال البلاد من المتوقع وصول درجات الحرارة الصيفية إلى 30 درجة مئوية.