مريم بندق



أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" انه تم حسم التضارب في الآراء الدستورية حول مشاركة من يبلغ 21 عاما في يوم الانتخابات، موضحة سيشمل التصويت الجميع من سكان المناطق المضافة الجديدة والمناطق القائمة.

وقد نشرت " الأنباء " في عددها الصادر الأحد ان المصادر المؤيدة لإشراك من يبلغ 21 عاما في يوم الانتخابات من سكان المناطق القائمة في التصويت يرجع إلى ان هذه الفئة التي ستكمل 21 عاما في يوم الانتخابات لم تكن الفرصة متاحة لهم للقيد في الجداول فبراير الماضي لعدم إكمالهم سن 21 عاما المسموح لها بالقيد، أي ان ظروفهم لا تختلف عن ظروف اقرانهم في المناطق الجديدة التي سمح لهم بالتصويت في الانتخابات لعدم ادراج مناطقهم في الدوائر، إلى جانب ان كشوف الناخبين هي كشوف جديدة حسب مرسوم قانون ضرورة جديد.

وأعربت عن تخوفها من جواز ان تشكل هذه الثغرة عوارا دستوريا.