مريم بندق

نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في ملحق خاص صدر أمس السبت الموافق 20 الجاري بيان وزارة الداخلية المتضمن التعديلات التي أجرتها إدارة شؤون الانتخابات على الجداول الانتخابية تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 و المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وجاء فيه ان إدارة شؤون الانتخابات تهيب بالناخبين التعاون معها بالاطلاع على القيود وتقديم الطلبات المتعلقة بمن اهمل ادراج اسمه بغير حق.

وأوضح البيان ان هذه الطلبات تقدم خلال 24 ساعة من تاريخ نشر الجداول الانتخابية.

هذا وتضمن الجزء الاول من الجداول مناطق الشرق و الدسمة و دسمان وبنيد القار والدعية والشعب وحولي وبيان. وتضمنت الاجزاء التالية بقية المناطق.