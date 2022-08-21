قالت مديرية الدفاع المدني العراقية اليوم الاحد، ان الفرق المختصة تمكنت من ايصال امدادات المياه والغذاء والاوكسجين للزوار المحاصرين تحت انقاض المزار الديني في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ان فرق انقاذ الدفاع المدني واصلت عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الانقاذ الخفيف لرفع الكتل الخرسانية في مزار (قطارة الامام علي عليه السلام) في كربلاء.

واوضحت ان عدد الذين انتشلوا من تحت الركام بلغ حتى الان ثلاثة اطفال جميعهم بصحة جيدة وقد نقلوا الى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي.

واضافت ان الفرق تمكنت من ايصال الاوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر ثغرات حفرت في الركام والكتل الخرسانية.

واوضحت انه وفقا للمعلومات الاولية فان تشبع التل الترابي بالرطوبة تسبب بانهياره على المزار الملاصق له ما ادى الى سقوط سقفه على الزوار.