أصدر رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس بلاغا يطلب من كل الجهات العامة تنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.



وطلب البلاغ بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» من الجهات العامة «نقل المواقع والتطبيقات والبرمجيات والخدمات الإلكترونية المستضافة لدى القطاع الخاص إلى مركز المعطيات الوطني في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وتعزيز التعامل مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية فيما يتعلق بتسديد البدلات أو الرسوم أو الفواتير ذات الطابع التكراري التي تصدرها الجهات العامة».



كما أشار البلاغ إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتحفيز الكوادر البشرية لدى الجهات العامة في مجال التحول الرقمي وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعملها والتحديث الدوري للخدمات التي يتم تقديمها من قبلها والمنشورة على بوابة الحكومة الإلكترونية واستكمال بياناتها بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة للحصول على التوقيع الإلكتروني للعاملين الذين يستلزم عملهم ذلك بهدف نشر ثقافة التوقيع الإلكتروني.



ويأتي البلاغ بغية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة في جميع الجهات العامة وتحسين كفاءة وفاعلية الجهات العامة وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب «سانا».