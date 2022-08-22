تمت مصادرة نحو 3.5 أطنان من الكوكايين في حاويتين من الموز على متن شاحنتين متجهتين من الإكوادور إلى أوروبا.



وقالت شرطة الإكوادور الواقعة في أميركا الجنوبية على موقع «تويتر» إن إحدى الحاويتين كانت متجهة إلى بريطانيا والأخرى إلى روتردام في هولندا.



واعترضت السلطات شاحنة تحمل إحدى الحاويتين وهي في طريقها إلى ميناء مدينة جواياكيل على المحيط الهادي.



وكانت هذه الشاحنة تحمل 92 صندوقا بإجمالي 2300 عبوة تحتوي كل منها على كيلوغرام واحد من الكوكايين.



وبحسب ما ورد احتوت الحاوية الثانية التي كانت في ميناء لم يذكر اسمه في نفس المنطقة على 87 صندوقا بها 1218 عبوة من المسحوق الأبيض.



وفي كلتا الحالتين أدت التحقيقات إلى فحص الحاويات واستخدام الكلاب البوليسية المدربة للوصول إليها.