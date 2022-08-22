أسامة أبو السعود

أشاد رئيس لجنة المفاوضات بنقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة " كيبيك"، مشعل السبيعي، بالجهود التي يبذلها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح وتأكيده على الالتزام بمشاركة ممثلي العمال في ملف هيكلة القطاع وحرصه على حقوق العمال.

وشدد السبيعي في تصريح صحافي، على ان خفض التكلفة الناجم عن وجود قطاعات متشابهة في الشركات النفطية لا يمكن ان يكون عبر تحميل العمال أعباء اضافية فوق طاقتهم الوظيفية بما يؤثر على قدرتهم الانتاجية الحالية وهو ما يؤدي في النهاية الى خفض الانتاجية وصنع نوع من الجمود الوظيفي وهو امر غير مقبول على جميع الاصعدة.

واوضح السبيعي ان هناك قضايا متعددة لابد من حسمها في اي هيكلة قادمة للقطاع النفطي وفي مقدمتها حل قضية الجمود الوظيفي فهو العدو الاول للنقابات العمالية .

واكد على أن القيادات النفطية تعلم يقينًا ان عملية الدمج تواجه مشاكل متعددة ابرزها الجمود الوظيفي وعدد الفرص الوظيفية المستقبلية لذلك فنحن نبحث عن دمج تكاملي من كل الجوانب ، وعدم استنساخ اخطاء الماضي بالاستعجال في أي خطوات دون وضع اجابات واضحة وشافية لكل التساؤلات المشروعة .

وفي الوقت ذاته اشار السبيعي الى ان " لدينا قيادات وطنية في القطاع النفطي تسعى جاهدة لتوظيف وتدريب ورفع كفاءة العمالة الكويتية وهذا واضح في حملات التوظيف لحملة الدبلوم وارتفاع نسبة التكويت حتى 60% في بعض العقود " .

وختم السبيعي تصريحه بالتاكيد على ان الكويت بلد نفطي منذ اكثر من 60 عاما ، ولدينا طاقات وطنية من الشباب الكويتي قادرة على تشغيل جميع المنشآت النفطية تشغيلا أمنا والارتقاء بالكفاءة التشغيلية في مختلف المنشات النفطية في البلاد .