عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير إدارة التأمين والضمان الصحي في وزارة الصحة د.أحمد الحسيني في تصريح لـ «الأنباء» عن تسلم 75 ألف متقاعد لبطاقة عافية الجديدة منذ بدء توزيعها حتى امس، مشيرا إلى أن آخر يوم لتسليم بطاقات عافية الجديدة في المراكز الصحية هو يوم الخميس 15 سبتمبر المقبل.



وكشف د.أحمد الحسيني عن تمديد فترة توزيع بطاقات عافية الجديدة على المواطنين المتقاعدين خلال الفترة المسائية في 7 مراكز صحية بجميع المناطق الصحية من الساعة 4 حتى 8 مساء اعتبارا من الثلاثاء 23 الجاري.



وذكر د.الحسيني أن هذا جاء بعد تعليمات مجلس الوزراء بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين في الجهات الحكومية وبتوجيهات من وزير الصحة د.خالد السعيد في فتح أبواب الشكاوى والمقترحات، حيث اصدر الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.يعقوب التمار أوامر بالتمديد في توزيع البطاقات خلال الفترة المسائية.



وبين د.الحسيني أن المراكز الصحية الـ 7 التي سيتم توزيع بطاقات عافية بها خلال الفترة المسائية هي «مركز الروضة الصحي ومركز عبدالرحمن عبدالمغني ومركز ميرزا التحقيقي في منطقة العاصمة الصحية - مركز محمود حاجي حيدر الصحية في منطقة حولي الصحية - مركز الأندلس والربعي في منطقة الفروانية الصحية - مركز العدان التخصصي في منطقة الأحمدي الصحية - مركز القصر الصحي منطقة الجهراء الصحية».



وأشار د.الحسيني إلى أن تسليم بطاقات عافية مستمر خلال الفترة الصباحية في 44 مركزا صحيا بمختلف المناطق الصحية، وأن العمل في الفترة المسائية جاء إضافة للتسهيل على المواطنين غير القادرين على تسلمها في الفترة الصباحية الذهاب خلال المساء.



وشدد د.الحسيني على عدم تسليم البطاقات الجديدة إلا بعد التحقق من هوية المستفيد عبر إبراز البطاقة المدنية، أو في حال وجود من ينوب عن المتقاعد، حيث يجب إبراز البطاقتين للمتقاعد ومن ينوب عنه مع نسخة من التوكيل القانوني الرسمي ساري المفعول.

وبين انه عند تسليم بطاقة عافية 3 للمتقاعد أو من ينوب عنه سيتم أخذ «بصمة الإبهام» على نموذج إقرار التسلم المعتمد من قبل وزارة الصحة.