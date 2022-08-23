بداح العنزي

حدّدت البلدية العديد من الأهداف المتعلقة بتطوير أسواق المباركية والتي تهدف إلى تشجيع السوق وتعزيز السياحة المحلية والإقليمية.



وأكدت البلدية أنها تقوم بالتنسيق مع المكتب العربي بتطوير المخطط الهيكلي لسوق المباركية، وذلك بهدف تحقيق رؤية أكبر وأشمل لمنطقة المباركية، حيث تضمنت خطة التطوير التي تقوم بها بلدية الكويت والمكتب العربي الآن خمسة مواقع تضم عناصر مختلفة من المباني مثل المتحف، الفندق، كراج متعدد الطوابق، محلات تجارية ومطاعم، مسجد، حديقة عامة وساحة للاحتفالات، واستبدال المصافط الأرضية بمصافط في السرداب لاستغلال هذه المساحات المكتسبة للسوق ولربط الموقع وسهولة الحركة المرورية.



وأشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من الأغراض لعملية التطوير تشمل التالي:



الغرض الاجتماعي يهدف إلى:



٭ خلق محيط جذاب للسوق التاريخي.



٭ إحياء الأماكن العامة.



٭ تعزيز التنوع الديموغرافي.



٭ توسيع السوق.



٭ ربط المناطق الجديدة بالمناطق القديمة.



الغرض الاقتصادي يهدف الى:



٭ التشجيع على تشغيل الســــوق عــــلى مدـــار اليوم.



٭ جذب رواد الأعمال المحليين.



٭ تعزيز السياحة المحلية والإقليمية.



٭ ترشيد تكاليف البنية التحتية.



٭ توليد الإيرادات للسوق الحالي والمناطق الجديدة.



٭ زيادة الإقبال وجذب مستخدمين جدد.



أما الغرض البيئي فيهدف الى:



٭ تحسين بيئة المشاة.



٭ تشجيع النقل العام المستدام.



٭ تحسين المناخ العام.



٭ تحفيز على استخدام الطاقة المتجددة.



٭ تعزيز الهندسة المعمارية المبتكرة.



٭ خلق المناطق الخضراء.



وأكــــدت رؤية البلدية على دمج روح التراث مع الحداثة في الطــــابع المعماري، حيث يتمتع التصميم المعماري بميزة الدمج بين روح التراث والمستقبل.



كما أشارت الى استحداث العديد من المواقع الجديدة، والتي تضم:



٭ المتحف ومركز الاستعلامات.



٭ الفندق.



٭ موقف سيارات متعددة الأدوار.



٭ مبان تجارية - دراسة الموقع.



٭ مسجد ومبان تجارية.



٭ ساحة الاحتفالات.



٭ حديقة البلدية.



إزالة موقع مزاد في «الرميثية»



في إطار الجهود المتواصلة لتطبيق القوانين واللوائح البلدية، والحفاظ على المظاهر الجمالية في مختلف المناطق، وضمن الحملات الميدانية التي تبذلها جميع فرق البلدية لمنع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، قام فريق الطوارئ في بلدية حولي بإزالة أحد التعديات على أملاك الدولة في منطقة الرميثية والمتمثل في مزاولة نشاط مزاد من دون ترخيص.



وقال رئيس الفريق إبراهيم السبعان في تصريح لـ «الأنباء» ان العمل مستمر لرصد وإزالة أي مخالفات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.