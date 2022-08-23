كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ الخط المباشر 139 بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة 24727732 واتساب 652 شكوى من جميع المحافظات، وذلك من خلال إحصائية صادرة عن إدارة الخدمات العامة عن شهر يوليو الماضي.



وأوضحت البلدية أن قسم طوارئ الخط المباشر 139 بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتساب الشكاوى قد تلقى 652 شكوى من جميع المحافظات تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مهمل في الساحات وأمام المنازل ورمي أنقاض تعيق الطريق وسيارات مهملة وقوارب.



وأشارت إلى تلقي 343 شكوى من جميع المحافظات تتعلق بوجود مخلفات وقمامة تضمنت 55 شكوى تتعلق بمحافظة العاصمة، 68 شكوى لمحافظة الجهراء، 65 شكوى لمحافظة مبارك الكبير إلى جانب 40 شكوى لمحافظة حولي، 45 لمحافظة الفروانية و70 شكوى لمحافظة الأحمدي، بالإضافة إلى تلقي 62 شكوى تتعلق بطلب نقل حاويات نظافة وتبديلها.



وبينت أن عدد الشكاوى التي تم تلقيها وتتعلق بوجود أثاث مستعمل ومهمل بلغت 70 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تلقيها وتتعلق بوجود سيارات وقوارب مهملة 88 شكوى، مضيفة أن عدد الشكاوى التي تم تلقيها والتعامل معها وتتعلق بوجود رمي دفان وأنقاض تعيق الطريق بجميع المحافظات قد بلغت 89 شكوى.

ولفتت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط المباشر 139 من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات تتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات، فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.



وأضافت أن موظفي النوبات الثلاث بقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقاة، مؤكدة في هذا الصدد تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات.