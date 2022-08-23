د. يحيى عبدال: المسابقة تتيح للفائزين تمثيل الكويت في الفعاليات العلمية العربية والدولية

د. محمد الصفار: مسابقة الكويت للعلوم والهندسة 9 تبدأ مع العام الدراسي الجديد وتستمر لنهايته

فيصل مقصيد: اعتماد مسابقة الكويت للعلوم والهندسة ضمن أنشطة «التربية» الرئيسية

د. محمد الفيلكاوي: لجنة التحكيم ضمت 26 محكماً من حملة الدكتوراه في مختلف المجالات

طلال الخرافي: تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين النادي العلمي ووزارات وهيئات الدولة



حنان عبدالمعبود



أعرب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال جاسم الخرافي عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققته مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الثامنة، احدى الفعاليات الرئيسية للبرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب الذي اطلقه النادي العلمي منذ عام 2015، مشيرا إلى ان وراء هذا النجاح تضافر الجهود بين النادي العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة التربية وكافة المؤسسات المعنية بالبحث العلمي كجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، علاوة على فريق عمل من الشباب الكويتي المتطوع.



جاء ذلك في تصريح صحافي لدى اعلان النادي العلمي الكويتي، الفائزين في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الثامنة، والتي أسفرت عن فوز 10 مشاريع علمية لـ 16 طالبا وطالبة، من بين 54 مشروعا علميا وصل إلى المرحلة النهائية للمسابقة وتقدم بها 94 طالبا وطالبة ينتمون إلى 35 مدرسة متوسطة وثانوية من مختلف المناطق التعليمية الست في الكويت، فيما اقتنصت الجائزة الكبرى للمسابقة الطالبتان فاطمة محمد يوسف الحداد، وفرح فاروق محمد الأصبح من مدرسة ماريا القبطية الثانوية للبنات عن مشروعهما الذي جاء في مجال الهندسة البيئية وحمل عنوان «القاتل الصامت».



وأضاف الخرافي ان البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب هو الحاضنة الأساسية للموهوبين والمبدعين في الكويت ويقوم بدور محوري في ترسيخ الركيزة السادسة من ركائز خطة التنمية، وهي إيجاد رأس مال بشري إبداعي وإعداد الشباب بصورة أفضل، ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية تعزز من قوة العمل الوطنية.

وأشار إلى أن المشاركين أنجزوا مشاريع مبتكرة مبنية على منهجية البحث العلمي، لافتا إلى أن مثل هذه المسابقات والمعارض تشجعهم ليبذلوا المزيد من الجهد لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة فهم مستقبل الكويت.



وأكد حرص النادي العلمي على فتح قنوات التعاون المشترك مع كافة وزارات الدولة، وضرورة تضافر الجهود والاعتماد على قدرات المجتمع المدني وتفعيل دور جمعيات النفع العام، لافتا إلى أن المسابقة تعتبر نموذجا عمليا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين النادي العلمي الكويتي ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة ومنها وزارة التربية، ووزارة الدولة لشؤون الشباب ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وتقدم الخرافي بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة للمسابقة، والشكر موصول لجميع المتطوعين والعاملين الذين بذلوا مجهودات جبارة لإنجاح المسابقة لتخرج بهذه الصورة المشرفة.



مفخرة



من جانبه، قال أمين عام النادي العلمي د.يحيى عبدال: «إن النادي العلمي الكويتي يعد من أعرق المؤسسات العلمية في الكويت، حمل رسالة لم تتغير على مدى ما يقارب نصف قرن من الزمن، وهي مساعدة الأجيال الناشئة على فهم العلوم والتكنولوجيا والمساهمة في تطويرها وتقدمها، من خلال إرساء قواعد ومفاهيم البحث العلمي والابتكار«.



وأضاف: «ان النادي جعل أحد أهم أهدافه المساهمة في تأسيس جيل قادر على المنافسة محليا وعالميا في مجال البحث العلمي والابتكار، لما لمسه من حاجه لدعم الشباب دون المرحلة الجامعية، ونتيجة للتحديات التي تواجههم في الحصول على الدعم المناسب في مجال البحث العلمي والابتكار».



وعن جوائز المسابقة، أوضح ان مسابقة الكويت للعلوم والهندسة تقدم جوائز مالية للفائزين في مجالاتها العلمية، حيث يتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل مجال، وعلاوة على هذه الجوائز تتيح مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الفرصة للطلبة الفائزين شرف تمثيل الكويت في الفعاليات العلمية العربية والدولية.



المسابقة الأكبر



بدوره، قال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي والرئيس التنفيذي للمسابقة د. محمد عبدالغفار الصفار: «ان مسابقة الكويت للعلوم والهندسة تُعد المسابقة العلمية الأكبر من نوعها على مستوى دولة الكويت للطلبة دون الـمرحلة الجامعية، وأهدافها تتوافق مع أهداف واستراتيجية رؤية «كويت جديدة 2035» وتحديداً ركيزة الاهتمام بفئة الشباب وخلق جيل بشري ابداعي».



وأعلن عن انطلاق فعاليات مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التاسعة في أكتوبر المقبل وتستمر حتى نهاية العام الدراسي 2023، موضحاً ان النادي سيعقد عدة لقاءات تنويرية تستهدف المعلمات والمعلمين والطلاب لتعريفهم بفكرة المسابقة وذلك بمقره في 17 أكتوبر المقبل، وأيضاً هناك برنامجاً تدريبياً يستهدف المعلمات والطالبات المشاركات وسيكون في 2 نوفمبر المقبل، وآخر يستهدف المعلمين والطلاب في 7 من الشهر ذاته.

ولفت إلى ان النادي سيقوم باستلام المقترحات البحثية المقدمة من الطلبة المشاركين خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر المقبل، على ان تخضع هذه المقترحات للجنة المراجعة العلمية في 5 ديسمبر المقبل، وذلك لاختيار المقترحات التي تصل للمرحلة النهائية وتخضع أيضاً للتحكيم النهائي من خلال معرض سيعقد في فندق كورت يارد ماريوت، يعقبه حفل ختام المعرض في 16 مارس 2023.



تنمية المواهب



من ناحيته، أعلن وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد، اعتماد الوزارة رسميا مسابقة الكويت للعلوم والهندسة ضمن أنشطتها وبرامجها الرئيسية إيمانا منها بأهمية دور مثل هذه المسابقات في تشجيع وتنمية مواهب أبنائنا الطلبة.



وأكد حرص الوزارة على دعم المسابقة في إطار تشجيع الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تحفيز الطلبة على منهجية البحث العلمي وإتاحة المجال أمامهم لإبراز ابداعاتهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى ان عددا كبيرا من طلبة وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس الوزارة والتعليم الخاص والمعهد الديني يحرصون على المشاركة في فعالياتها.



وثمن مقصيد جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي على تقديم المبادرات والمشاريع الإبداعية التي تنمي قدرات الشباب، وأيضا دور الهيئة التعليمية في وزارة التربية من خلال إعطاء المجال الأكبر لهم لإبراز مواهبهم الإبداعية في مختلف المجالات وخاصة في المجالات العلمية، متقدما بالشكر لأولياء الأمور باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح هذه المسابقة.



200 مدرسة



بدوره، قال رئيس لجنة تحكيم مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الثامنة د.محمد غلوم الفيلكاوي، شهد هذا العام مشاركة 350 طالبا وطالبة في المسابقة قدموا أكثر من 124 مقترحا بحثيا، وبسبب جائحة كورونا لم يستكمل جميع المشاركين مشروعاتهم، موضحا ان المشروعات العلمية التي تم استكمالها ووصلت إلى المرحلة النهائية للمسابقة بلغت 54 مشروعا قدمها 94 طالبا وطالبة.



وبين أن المسابقة تحتوي على 22 مجالا علميا، منها مشروعات تندرج تحت مسار البحث العلمي، وأخرى تندرج تحت مسار التصميم الهندسي، مضيفا انه تم تقسيم المشروعات التي وصلت إلى المرحلة النهائية إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم من 10 إلى 15 مشروعا تأتي في مجالات علمية متنوعة.



وأوضح ان الهدف من المسابقة هو حث الطلبة والطالبات على المشاركة في مسابقات العلوم والهندسة وتنمية مهاراتهم في مجال البحث العلمي والتصميم الهندسي، مبينا أن لجنة التحكيم تضم 26 محكما وجميعهم من حملة شهادة الدكتوراه في مختلف المجالات العلمية من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة الصحة.



وبين د.الفيلكاوي ان عدد المدارس المشاركة في المسابقة لهذا العام بلغ 200 مدرسة تمثل مختلف المدارس المتوسطة والثانوية سواء الحكومية أوالخاصة من جميع المناطق التعليمية بوزارة التربية، معربا عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة التحكيم لما بذلوه من جهود في تحكيم المشروعات العلمية المشاركة في المسابقة لهذا العام.



الجائزة الكبرى لـ «القاتل الصامت»



حصدت الطالبتان فاطمة الحداد وفرح الأصبح، من مدرسة ماريا القبطية الثانوية بنات - منطقة حولي التعليمية، الجائزة الكبرى للمسابقة عن مشروعهما العلمي الذي جاء في مجال الهندسة البيئية وحمل عنوان «القاتل الصامت».



أونلاين



عقدت لجنة التحكيم التي ضمت 26 محكما من حملة الدكتوراه في مختلف المجالات العلمية اجتماعا عن بعد (On Line) عبر منصة (Microsoft Teams) مع الطلاب المشاركين لتحكيم وتقييم مشاريعهم العلمية التي وصلت للمرحلة النهائية.



التاسعة في أكتوبر



أعلن النادي العلمي ان عملية التسجيل في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التاسعة تبدأ أول أكتوبر المقبل، وتستهدف طلبة وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية من مختلف مدارس الكويت الحكومية والخاصة والمعهد الديني، منوهاً إلى انه خصص خطاً ساخناً للتسجيل وهو 99247256.



الفائزون



٭ المجموعة الأولى: (العلوم الاجتماعية والسلوكية – الكيمياء الحيوية – الكيمياء – الأحياء الدقيقة – الفيزياء والفلك)



1 - المركز الأول: الطالبة دانة صالح العازمي من مدرسة الرقة الثانوية بنات عن «تسوق آمن في ظل كورونا».



2 - المركز الثاني: الطالبة نجاة مؤيد الرفاعي من مدرسة القادسية المتوسطة بنات عن «الشيتوزان المدهش».



3 - المركز الثالث: الطالبتان زينة يوسف الشميلان وأصايل أحمد العجمي من مدرسة الروضة الثانوية بنات عن «إزالة المواد المشعة (اليورانيوم) من المياه الجوفية باستخدام المبادل الأيوني».



٭ المجموعة الثانية: (علوم الأرض والبيئة – علوم المواد – علوم النبات)



1 - المركز الأول: الطالبتان فوزية مفيد عبدالرحمن الطيب ونبيهة عادل حامد العبدالله من مدرسة الجزائر الثانوية بنات عن مشروع «تربة ومناخ المستقبل».



2 - المركز الثاني: الطالبتان عائشة بدر راكان العنزي وفرح ماجد محمد المطيري من مدرسة الشيماء بنت الحارث المتوسطة للبنات عن مشروع «الكنز المهدر».



٭ المجموعة الثالثة: (علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية الحيوية – الطاقة الفيزيائية – الميكانيكا الهندسية – الهندسة البيئية)



1 - المركز الأول: الطالبتان فاطمة محمد يوسف الحداد وفرح فاروق محمد الأصبح من مدرسة ماريا القبطية الثانوية بنات عن مشروع «القاتل الصامت».



2 - المركز الثاني: الطالبان غنام أحمد صالح الغنام وفاضل جاسم محمد كرم من أكاديمية الموهبة المشتركة بنين عن مشروع «ضبط وتتبع دخان السيارات إلكترونيا».



3 - المركز الثالث: الطالب علي جابر غلوم ملك من مدرسة ملا حسن الكندري المتوسطة بنين عن مشروع «الوقود البلاستيكي».



٭ المجموعة الرابعة: (هندسة الطب الحيوي – النظم المدمجة – الطاقة الكيميائية – الروبوتات والآلات الذكية – برمجيات النظم)



1 - المركز الأول: الطالبان بندر بدر نعير الهاجري ومحمد عبدالرؤوف المحمد الزعبي من معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي بنين عن مشروع «جهاز تنفس محمول».



2 - المركز الثاني: الطالبان مزيد فلاح مزيد أبو شيبه ومحمد عمار علي أبوزلوف من أكاديمية الموهبة المشتركة بنين عن مشروع «أكسجين».