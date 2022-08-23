علي إبراهيم



أظهرت بيانات اطلعت عليها «الأنباء» أن مشتريات المواطنين والمقيمين في الكويت من الذهب خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022 بلغت نحو 9 أطنان من السبائك والعملات والمشغولات الذهبية، وهو نفس قيمة المشتريات خلال النصف الأول من 2021، إلا أن هناك تغيرات واضحة في سياسة الاقتناء إذ زادت في السبائك والعملات التي تعامل كمخزن للقيمة فقط، بينما انخفضت نسبيا في المشغولات التي تعامل كـ «زينة وخزينة».



وتفصيليا، تضمنت بيانات مجلس الذهب العالمي أن مشتريات الكويت خلال النصف الأول من 2022 توزعت نسبيا بواقع 23.3% بما حجمه 2.1 طن لمشتريات البلاد من السبائك والعملات الذهبية، بينما استحوذت المشغولات على 76.7% من إجمالي مشتريات الذهب بواقع 6.9 أطنان.



ونظرا للعوامل الجيوسياسية العالمية بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدلات التضخم وما يليه من زيادات متتالية في معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي والتي زادت من جاذبية الدولار والتوجه نحو الادخار، إلا أن سوق الذهب في الكويت ترجم ذلك بزيادات في اقتناء السبائك والعملات الذهبية، والتي بلغت ذروتها خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2022 حيث شهدت ارتفاعا بنسبة تناهز 37.5%، وبينما تظهر الأرقام أن النصف الأول من العام الحالي شهد تراجعا في اقتناء المشغولات الذهبية، إلا أن نفس المتغيرات لعبت دورها فبعدما شهدت مشترياتها تراجعا في الربع الأول من العام، عادت للارتفاع مجددا في الربع الثاني.



السبائك والعملات



وارتفع الإقبال على اقتناء السبائك والعملات الذهبية في الكويت خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بنسبة تصل إلى نحو 11% بما حجمه 200 كيلوغرام، حيث بلغ إجمالي مشتريات الكويت منها 2.1 طن مقارنة مع 1.9 أطنان خلال الفترة المماثلة (أول 6 أشهر) من 2021.



وبالمقارنة على أساس فصلي، فقد شهدت الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2022 زيادة في مشتريات السبائك والعملات بواقع 100 كيلو، حيث سجلت 1.1 طن مقارنة مع 1 طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس من العام ذاته.



يأتي ذلك فيما سجل الربع الأول من العام الحالي تراجعا في مشتريات السبائك بنسبة 9% بما يعادل 100 كيلو، حيث انخفضت إلى 1 طن مقارنة مع 1.1 طن خلال الفترة ذاتها من 2021، بينما شهد الربع الثاني من 2022 زيادة بنسبة 37.5% في مشتريات المواطنين والمقيمين من السبائك والعملات الذهبية، حيث ارتفعت بـ 300 كيلو إلى 1.1 طن، مقارنة مع 800 كيلوغرام في الربع الثاني من 2021.



المشغولات



وتراجعت مشتريات الكويت من المشغولات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% بما يعادل نحو 200 كيلوغرام، إذ بلغت 6.9 أطنان خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022 مقارنة مع 7.1 أطنان خلال الفترة المماثلة من 2021.



يأتي ذلك متماشيا مع ما شهده الربع الأول من 2022 من تراجع في حجم مشتريات المشغولات الذهبية التي انخفضت بنحو 300 كيلوغرام إلى 3.1 أطنان مقارنة مع 3.4 أطنان خلال الفترة المماثلة من 2021، أما في الربع الثاني من 2022 فقد شهدت المشغولات زيادة بما قيمته 100 كيلوغرام، إذ بلغت قيمة واردات الكويت، منها نحو 3.8 أطنان مقارنة مع 3.7 أطنان عن الفترة ذاتها من 2021.

181.6 طناً مشتريات منذ 2010

وفقا لحسابات «الأنباء» ارتفعت مشتريات الكويت من الذهب منذ عام 2010 حتى نهاية يونيو 2022 لتبلغ 181.6 طنا من بينها 33.6 طنا من السبائك والعملات الذهبية، و148 طنا من المشغولات.

1.5 طن ذهب يدخل الكويت شهرياً

أظهرت الأرقام أن متوسط كمية الذهب التي دخلت الكويت شهريا منذ بدء العام 2022 يبلغ نحو 1.5 طن بما يناهز 50 كيلوغرام يوميا، يأتي ذلك بينما يبلغ المتوسط الشهري قياسا إلى إجمالي حجم الذهب منذ 2010 حتى الآن نحو 1.2 طن.